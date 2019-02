Euro e monete complementari: Dragoni, Rinaldi e Malvezzi a Vicenza

Condividi

Mercoledì 6 Febbraio, alle 20.30 presso il Teatro San Marco di Vicenza, è in programma la conferenza “La città che vogliamo, l’Europa che vogliamo, la moneta che ci serve”. All’incontro parteciperanno l’economista Valerio Malvezzi, già deputato della Lega Nord in Commissione Finanze con delega di gruppo al settore banche, ex presidente di Garanzia Italia e consulente di società partecipate pubbliche in tema di credito e aiuti alle imprese. Malvezzi tratterà il tema del rapporto tra banche e imprese nel futuro italiano prossimo venturo. Professore a contratto di comunicazione finanziaria all’Università di Pavia e co-fondatore di Win The Bank, il primo e tutt’ora unico progetto formativo privato specializzato sulla negoziazione bancaria tra banca e impresa, disegnerà l’evoluzione drammatica del settore bancario italiano

A prender la parola sarà poi Antonio Maria Rinaldi: dopo molti incarichi operativi in banche italiane per poi passare dalla metà degli anni ’80 dal Servizio Borsa della Consob Sede di Milano alla Sofid, ex capogruppo finanziaria dell’Eni fino a ricoprirne la carica di direttore generale, insegna Politica Economica presso la Link Campus University di Roma. Ha pubblicato nel 2011 “Il Fallimento dell’Euro?” e nel 2013 “Europa Kaputt(s)venduti all’euro”. Con il suo maestro Paolo Savona (attuale ministro delle politiche europee) e con il prof. Michele Fratianni ha concepito una proposta operativa per il consolidamento del debito pubblico italiano, il famoso “piano B” in caso di crollo dell’euro. È firmatario del Manifesto di Solidarietà Europea per il ritorno concordato alle valute nazionali e partecipa a convegni e trasmissioni radio-televisive sul tema dell’unione monetaria europea non mancando mai di esprimere la sua forte criticità.

Fabio Dragoni, imprenditore e manager, bocconiano, si occupa di sanità dopo aver lavorato per anni nel mondo delle banche locali. Dal 2017 collabora col quotidiano “la Verità” e salirà sul palco per parlare di moneta complementare pubblica per il Comune di Vicenza: MINIBOT – Esempi di applicazione pratica ed immediata.

In apertura di serata Francesco Fiore parlerà di “Venetex: La moneta complementare per favorire le aziende del territorio”.