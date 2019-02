«Fiera Vicenza indipendente da politica, Salvini stia lontano da Hit Show»

Condividi

«Il sindaco intende concedere anche quest’anno l’autorizzazione ad usare la vetrina del quartiere fieristico di Vicenza mentre ospita Hit Show per un’iniziativa di partito?». E’ questa la domanda posta al primo cittadino Francesco Rucco in una nota da Ciro Asproso, Otello Dalla Rosa, Cristina Balbi, Raffaele Colombara, Alessandro Marchetti, Alessandra Marobin, Sandro Pupillo, Giovanni Rolando, Isabella Sala, Giovanni Selmo, Cristiano Spiller ed Ennio Tosetto.

«Nella scorsa edizione, Fiera di Vicenza e Hit Show finirono su tutti i giornali e nel tritacarne del web per quel video che smascherava l’iniquo patto tra Salvini e i produttori di armi, tramutatosi poi nella discutibile legge sulla “Legittima Difesa” – spiegano i consiglieri di opposizione -. Senza dimenticare il materiale di partito consegnato a piene mani ai frequentatori della kermesse venatoria. Quest’anno la pubblicità negativa sarà dunque associata alla raccolta firme #Salvininonmollare?».

«Nell’incontro in commissione avevamo ottenuto assicurazioni affinché non fossero più ammesse iniziative di propaganda politica in concomitanza con le manifestazioni fieristiche, ma oggi il segretario cittadino della Lega Matteo Celebron, avrebbe già annunciato la presenza di gazebo pro Salvini sia in contrà Cavour, sia all’esterno della Fiera. Rucco forse non ritiene doveroso mantenere un profilo istituzionale, preservando l’indipendenza dell’Ente, gli interessi dei Soci e della comunità vicentina», concludono i consiglieri d’opposizione. (a.mat.)

(ph: imagoeconomica)