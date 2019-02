La vendetta perfetta contro l’ex? Dare il suo nome ad uno scarafaggio

Condividi

Linkedin email

San Valentino si sta avvicinando e, per chi magari ha concluso una storia da poco, questo giorno non sarà così piacevole. L’Hemsley Conservation Center, uno zoo del Regno Unito, ha lanciato una campagna che potrebbe fare sentire i neo-single un po’ meglio. «Per quelli che non desiderano una semplice vendetta, c’è un altro modo per sentirsi superiori ai propri ex nel giorno di San Valentino – si legge sulla pagina Facebook del bioparco – Offriamo la possibilità di rinominare uno scarafaggio in onore del vostro/a ex ragazzo/a in questo speciale giorno dedicato all’amore».

Come fare? E’ molto semplice: basta collegarsi al sito dello zoo, inserire il nome scelto per l’insetto e donare una modica cifra di 1,70 euro (1,50 sterline). Conclusa l’operazione, il donatore riceverà un certificato dove però non apparirà il nome dell’ex. Il motivo? Evitare che si accendano eventuali liti tra gli ex fidanzati. Il nome dello scarafaggio sarà invece visibile sulla scheda che sarà posizionata davanti al recinto dell’animale. Al di là di ogni ironia l’obiettivo del bioparco è quello di raccogliere fondi per finanziare i progetti in programma. (a.mat.)