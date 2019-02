Paragone (M5S): «Rai non è bancomat di Fazio e Vespa, ridurre stipendi»

Condividi

Linkedin email

«La Rai è pubblica, i cittadini pagano un canone e si meritano politiche adeguate». Inizia così la nota di Gianluigi Paragone, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Vigilanza Rai che pone la questione sugli stipendi di chi ci lavora. «Che alcuni programmi facciano più ascolti di altri grazie alle capacità di chi conduce è un dato di fatto come lo è che i costi delle società esterne, come quella di Fazio, devono essere ridimensionati secondo criteri ben precisi. Il caso di Bruno Vespa è ancora diverso: il contratto nazionale dei giornalisti prevede dei tetti massimi, essere pagati come un artista quando si svolge un lavoro diverso non è eticamente corretto. Il cambiamento passa anche da questo – conclude Paragone -: la riduzione dei costi inutili. La Rai non deve essere un bancomat per qualcuno, strapagato, e una spada di Damocle per altri che invece lavorano a testa bassa». (a.mat.)

Fonte: Adnkronos

(ph: imagoeconomica)