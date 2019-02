Popolari e Autonomisti Sicilia: «Veneto autonomo? Pronti a barricate»

Condividi

Linkedin email

Carmelo Pullara, presidente del gruppo parlamentare Popolari e Autonomisti Idea Sicilia, critica il progetto di autonomia presentato dalla regione Veneto. «Se venisse attuato anche solo in parte, si arriverebbe nel giro di pochi anni a distribuire una maggiore quantità di risorse pubbliche ai cittadini del Nord rispetto a quelli che risiedono al Sud, soprattutto in Sicilia, anche su materie per le quali la Costituzione prevede un trattamento “uguale per tutti” come l’istruzione e la sanità. La Sicilia, già autonoma per “Statuto negato”, ha pagato sin troppo negli ultimi anni le politiche economiche scellerate dello Stato a fronte di funzioni pienamente svolte dal 1947».

«Questo è il risultato della Lega al governo – aggiunge Pullara -, un’azione barbara, tesa all’impoverimento del Sud, visto sempre più oggi come una colonia di voti e domani di interessi economici non chiari. L’autonomia che ci rappresenta non può cedere il passo ai coloni, abbiamo l’obbligo di porre le barricate a provvedimenti di questo tipo. Sembra il periodo nel quale gettando fumo negli occhi dei cittadini (reddito di cittadinanza e quota 100), i potenti al governo possano procedere in qualsivoglia azione senza che nessuno possa dire nulla», conclude. (a.mat.)

Fonte: Adnkronos

(ph: Facebook Carmelo Pullara)