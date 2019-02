«Presunto abuso edilizio di padre Abrahamowicz: Zaia intervenga»

Condividi

Il consigliere regionale del Partito Democratico Andrea Zanoni chiede che la giunta e il presidente del Veneto Luca Zaia intervengano sul caso del presunto abuso edilizio commesso da padre Abrahamowicz a Paese (Treviso). Del caso, scoppiato nell’estate del 2016, si era occupato Vvox nel novembre dello stesso anno. «La cappella nel Comune di Paese dove padre Abrahamowicz, noto prelato lefevbriano negazionista dell’olocausto, svolge le proprie celebrazioni – afferma Zanoni in una nota – pare essere abusiva. Ma, a due anni dall’ordine di non effettuare i lavori, sulla vicenda è calato il silenzio più assoluto. La giunta Zaia ha intenzione di intervenire per fare chiarezza?».

«Padre Abrahamowicz – aggiunge Zanoni – è un personaggio ampiamente noto alle cronache per le sue raccapriccianti posizioni sulla shoah e per la benevolenza nei confronti di Mussolini e del fascismo. Il 14 febbraio 2017 il Comune di Paese bollò come abusivo il manufatto utilizzato per le celebrazioni in via Levade, con una nota ufficiale, ordinando “di non effettuare i lavori ed il divieto di prosecuzione dell’attività“, poiché “lo stato di fatto non corrisponde allo stato dei luoghi”. Da allora, però cos’è accaduto? Credo sia doveroso – conclude Zanoni – un intervento della giunta regionale per fare chiarezza sull’intera vicenda, verificando se l’amministrazione di Paese ha gestito in maniera corretta la pratica». (t.d.b.)

