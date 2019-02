Roma, promessa del nuoto veneto colpito da proiettile: rischia paralisi

Condividi

Drammatico fatto di sangue a Roma, nella notte tra sabato e domenica: Manuel Bortuzzo, 19enne promessa del nuoto, è stato ferito da un colpo di pistola. Verso le 2 di notte, Bortuzzo si trovava di passaggio in Piazza Eschilo, di fronte a un pub già presidiato dalle forze dell’ordine intervenute a seguito di una rissa scoppiata mezzora prima, quando è stato raggiunto da un proiettile, probabilmente per uno scambio di persona. Lo sparo lo ha colpito al torace e si teme che abbia interessato la colonna vertebrale. Trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Grassi di Ostia in codice rosso, il giovane è stato poi trasferito nel reparto di neurochirurgia dell’ospedale San Camillo, in prognosi riservata.

La dinamica dell’accaduto è ancora da definire. La Squadra Mobile della Polizia di Stato è al lavoro per chiarire la vicenda, ascoltando i testimoni presenti al momento dello sparo e vagliando le immagini di sicurezza di videosorveglianza delle attività commerciali della zona. Il nuotatore, nato a Trieste nel 1999, è cresciuto nell’Asd Team Veneto di Padova ed è tesserato per la società Aurelia Nuoto di Roma. (r.a.)

Fonte: Adnkronos

(Ph. Manuel Bortuzzo / Facebook)