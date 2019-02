Sammy Basso operato al cuore, è il primo intervento al mondo

Condividi

Sammy Basso è stato operato il 28 gennaio scorso al San Camillo di Roma e l’operazione, dicono i medici, «si è

svolta senza alcuna complicanza e con un risultato finale eccellente». Il ragazzo aveva sviluppato una stenosi calcifica severa della valvola aortica, patologia caratteristica di un paziente anziano. L’unica terapia consiste nella sostituzione della valvola calcificata con una protesi valvolare fatta con tessuto biologico. Si è trattato del primo intervento al mondo di questo tipo su un paziente affetto dalla sindrome di invecchiamento precoce, una malattia rara che finora ha colpito 100 persone al mondo.

Sammy, 23 anni, è tra i pazienti più longevi e da anni è seguito in America, presso il Boston Children’s Hospital. Dato l’alto grado di complessità anatomica «e quindi l’elevato rischio chirurgico», delle perplessità sull’esecuzione dell’intervento erano state espresse dal centro americano dove Sammy è in cura. A questo punto la decisione di rivolgersi al professor Musumeci a Roma per una ulteriore opinione. Dopo un’attenta analisi del caso, il team del San Camillo ha ritenuto l’intervento fattibile per via trans-catetere. (a.mat.)

Fonte: Adnkronos

(ph: Facebook Sammy Basso)