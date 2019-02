Tav, Ue all’Italia: «se ritarda ancora chiederemo indietro i soldi»

Condividi

Mentre in Italia nei giorni scorsi si è riacceso il dibattito sulla Tav, con il governo M5S-Lega letteralmente spaccato in due (almeno a parole), la Commissione europea tramite un suo portavoce fa sapere che potrebbe chiedere al nostro Paese di restituire 813 milioni di euro di finanziamenti già stanziati per i lavori sul tratto Torino-Lione nell’ambito dei collegamenti paneuropei Ten-T. «Non possiamo escludere che, in caso di ritardi prolungati dovremo chiedere all’Italia di restituire i contributi già versati». A giugno verranno valutati i progetti Cef (Connecting Europe Facility) e Italia potrebbe perdere i fondi.

L’Ue inoltre afferma che un’analisi costi-benefici della Torino-Lione è già stata presentata nel 2015 da Francia e Italia con esito positivo. Modificare il progetto rimane comunque una possibilità realizzabile, per quanto laboriosa. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli ha poi riposto a stretto giro alla Ue: «stia tranquilla – ha scritto su Twitter – a breve avrà tutti i documenti». (t.d.b.)

(Fonte: Adnkronos)