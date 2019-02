Venezia, Brugnaro: «6 euro per tassa di sbarco, non serve a fare cassa»

Condividi

Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha presentato oggi il contributo di accesso a Venezia, precisando che avrà un’«applicazione “light”» basata su un «percorso partecipativo». Dopo aver annunciato la gratuità per i veneti, oggi l primo cittadino lagunare spiega che il suo scopo è «regolare i flussi di turisti» per arrivare a una «città più vivibile» e non «fare cassa». La tassa costerà 6 euro, con un bollino rosso o nero potrà arrivare a 8 o anche 10, ma fino al 31 dicembre d quest’anno sarà di 3 euro. Brugnaro ha annunciato un piano preciso di riduzione e gestione dei flussi entro il 2022, spiegando che gli introiti della tassa andranno alla manutenzione della città Vecchia, dei monumenti, alla pulizia, alla sicurezza e ai servizi in generale. Infine Brugnaro ha annunciato che saranno esclusi anche i residenti a Venezia e chi arriva in bus e paga la Ztl. (t.d.b.)

#ContributoDiAccesso | Se avremo semaforo verde sotto il profilo tecnico giuridico la nostra intenzione è aggiungere l’esenzione anche per chi è nato a #Venezia e per chi arriva in bus e paga già la ZTL. @comunevenezia @CMVenezia

#ContributoDiAccesso | Se avremo semaforo verde sotto il profilo tecnico giuridico la nostra intenzione è aggiungere l’esenzione anche per chi è nato a #Venezia e per chi arriva in bus e paga già la ZTL. @comunevenezia @CMVenezia

#ContributoDiAccesso | Video | Non siamo interessati a fare cassa ma ad arrivare al 2022 con una gestione dei flussi turistici di #Venezia: una previsione degli arrivi con numeri reali e non inventati. @comunevenezia @CMVenezia

