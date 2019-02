Venezuela, Mattarella: «Italia non esiti, condivida linea Ue su Guaidò»

Condividi

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella interviene nel dibattito sul riconoscimento di Juan Guaidò come presidente del Venezuela. In sede europea, Lega e M5S si sono astenuti, prendendo le distanze dalla linea condivisa dai partner europei. «Quella del Venezuela – afferma Mattarella – è una condizione particolarmente rilevante anche per l’Italia, perché il legame tra Italia e Venezuela è strettissimo, per i tanti italiani che vivono in Venezuela e per i tanti venezuelani di origine italiana. Questa condizione ci richiede senso di responsabilità e chiarezza su una linea condivisa, con tutti i nostri alleati e tutti i nostri partner dell’Unione europea».

«D’altronde – ha aggiunto il Capo dello Stato, intervenendo all’inaugurazione del centro di accoglienza per i migranti “Matteo Ricci” – nella scelta che si propone non vi può essere né incertezza né esitazione: la scelta tra volontà popolare e richiesta di autentica democrazia da un lato e dall’altro la violenza della forza e le sofferenze della popolazione civile». (r.a.)

Fonte: Adnkronos

(Ph. Imagoeconomica)