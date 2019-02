Veronese trova 800 milioni di lire, Bankitalia dice no al cambio in euro

Condividi

Carla Ferrari, una donna originaria di Verona che vive a Parigi ha trovato un tesoro nella cassetta di sicurezza del padre defunto, presso la banca Bnp Paribas: 800 milioni di lire e 3 mila franchi francesi. In Francia ha potuto tranquillamente cambiare la cifra in euro, perché i 10 anni di tempo decorrono da quando la persona scopre i soldi. Ma, rientrata in Italia, si è vista negare dalla Banca d’Italia la possibilità di effettuare la medesima operazione. La donna si è così rivolta a un avvocato e la diatriba legale è ancora in corso. (t.d.b.)

(Fonte: Ilmessaggero)

(ph: Mattias Lindberg – Shutterstock)