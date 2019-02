27enne fa causa ai genitori: «mi hanno fatto nascere senza il mio consenso»

Condividi

«Non hanno chiesto il mio consenso quando mi hanno fatto nascere e hanno anteposto la loro felicità ai miei diritti». E’ questa la motivazione che ha portato Raphael Samuel, 27enne di Mumbai in India, a portare in tribunale i propri genitori. Il giovane è un avvocato e fa parte dei cosiddetti “antinatalisti“, secondo cui i genitori non hanno il diritto di far nascere dei figli senza il consenso dei diretti interessati.

Nonostante la denuncia, Raphael assicura di avere un ottimo rapporto con il padre e la madre. «Li amo, ma so che mi hanno messo al mondo per la loro felicità. La mia vita è fantastica, ma non vedo perché dovrei dare la vita a qualcuno costringendolo a farsi un’istruzione, a cercare un lavoro e a pagare le tasse, senza che mi sia stato dato un permesso dal diretto interessato». Il 27enne conclude: «i genitori sono ipocriti. Un buon genitore mette sempre il bambino davanti alla propria felicità, ai propri bisogni e alla propria volontà. Il bambino stesso, però, è una volontà dei genitori». (a.mat.)

