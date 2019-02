Confapi Padova: «reddito cittadinanza a 37 mila famiglie venete»

Condividi

La platea dei possibili beneficiari del reddito di cittadinanza potrebbe essere molto inferiore alle stime iniziali del governo. Lo aveva già denunciato il presidente dell’Inps Tito Boeri, stime che l’Istat aveva confermato: «una platea di 1,2 milioni di nuclei e 2,4 milioni di persone» sensibilmente inferiori ai 5 milioni a cui spesso ha fatto riferimento il ministro Luigi Di Maio. Ma quanto inciderebbe la misura sul territorio padovano e veneto? Prova a rispondere a questa domanda Fabbrica Padova, centro studi di Confapi. «Saranno potenzialmente interessati circa 7 mila dei 262.400 nuclei familiari residenti in provincia di Padova e circa 37 mila su una platea di 1,381 milioni nuclei familiari presenti in Veneto».

Il presidente di Confapi Padova, Carlo Valerio, commenta: «come rimarcato in altre occasioni, il Veneto versa ogni anno oltre 46 miliardi di tasse all’Erario, su 493 miliardi complessivi di introiti in Italia, vale a dire il 9,3% di quanto viene raccolto nell’intera nazione. Il confronto con altre regioni dà l’idea della sproporzione tra il contributo del Veneto alle casse dello Stato e il ritorno al territorio in termini di sussidi. Ribadito questo, siamo convinti che sia prioritario creare opportunità di lavoro soprattutto per i giovani e sostenere le imprese adeguando a criteri ancor più innovativi sia il sistema di welfare sia quello previdenziale, senza gravare ulteriormente la spesa pubblica».

La posizione di Confapi Padova è quindi critica: «non è certo trasferendo risorse da chi lavora a chi non lavora che si sostiene la crescita e perché l’aumento del debito, necessario per finanziare la misura, si ripercuoterà nel medio termine sulle tasche degli italiani. E, tuttavia, c’è la massima disponibilità al dialogo, unica via per migliorare la riforma». E le associazioni datoriali come Confapi possono svolgere un ruolo di cerniera per agevolare l’incontro tra offerta e domanda di lavoro. «A tal proposito, potremmo rafforzare il protocollo di collaborazione già avviato con ANPAL non solo per avvicinare il mondo della scuola ai nuovi fabbisogni del mondo dell’impresa, ma per creare

percorsi virtuosi che portino i beneficiari ad un corretto inserimento nel mondo del lavoro. Assumere un lavoratore che beneficia del reddito di cittadinanza comporta numerosi e scoraggianti vincoli per le imprese. Ci preoccupa anche la previsione che vincola il beneficio al rispetto del regime de minimis».

Valerio conclude commentando anche “Quota 100“: «da quanto apprendiamo dalle nostre industrie, laddove si libereranno posti di lavoro non sempre si determinerà un’automatica sostituzione, soprattutto nei casi di personale qualificato – conclude Valerio -. Il nostro sistema previdenziale a ripartizione, per il quale i lavoratori attivi pagano con i loro contributi i pensionati, è garantito solo se al centro delle azioni politiche di oggi ci sono lo sviluppo industriale, la competitività e il lavoro». (a.mat.)