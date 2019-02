La vita prima dei soldi: fate un monumento a Bulla

Condividi

Linkedin email

«Non voglio morire con i soldi in conto corrente». Fate un monumento a quest’uomo: si chiama Vinicio Bulla, e già dal nome di battesimo rimanda un’eco felicemente inattuale. E’ così che ha motivato la scelta, lui imprenditore titolare di un’azienda che produce tubi d’acciaio a Caltrano nel Vicentino, di mettere a disposizione dei suoi 150 dipendenti i propri «risparmi personali di 50-60 anni» per incoraggiarli a fare «famiglia o ad allargarla», come ha raccontato a Benedetta Centin sul Corriere della Sera di domenica scorsa, finanziando asilo nido e materna ai loro figli.

In pratica, ha voluto in parte sostituirsi al welfare statale, che nonostante ora ci sia un ministro cattolicissimo alla Famiglia, il leghista Lorenzo Fontana, non é parso ancora ingranare una marcia diversa rispetto al passato, con politiche per la natalità prossime allo zero. Bulla ha pianificato il suo welfare aziendale: dal settembre 2018 all’agosto 2025 saranno fino a 550 euro e 250 euro netti al mese che andranno ai lavoratori rispettivamente per pagare il nido e la scuola materna, e 2 mila euro una tantum per il secondo figlio, fino a 3 mila se nasce un terzo.

Chiaro che l’azienda ne trae benefici, richiamando, oltre che l’attenzione dei media nazionali di questi giorni, anche l’interesse della manodopera: in questi mesi le domande di lavoro, ha detto soddisfatto l’industriale, sono raddoppiate. Ma se raffrontato con l’approccio algidamente manageriale di certa neo-ideologia in voga, quella fondata sull’automazione robotica che ahinoi é oggettivamente in irresistibile ascesa, la sua scelta profondamente etica va in controtendenza. Il messaggio é di rottura: insensato portarsi nella tomba il denaro, che in ultima analisi é un mezzo che dovrebbe servire per scopi gratuiti (affetti, passioni, piaceri), non viceversa. E quale atto é più gratuito di mettere al mondo un figlio?

Se possiamo sommessamente farlo notare, sia pur in modo involontario e indiretto Bulla ha risposto come meglio non si sarebbe potuto sia alla volgarità spirituale, a esser buoni, di una Santanché che in tv va a spiegare ai bambini che «il denaro è l’unico vero strumento di libertà», ma anche, ironia dei fatti, al direttore dello stesso Corriere che ieri a un lettore confidava di quanto non riesca a capacitarsi della decisione governativa di far chiudere ogni due domeniche i negozi, sacrificando il Pil. Forse che il denaro, il lavoro, il consumo non siano tutto, nella vita? C’é anche il tempo, necessario per godersi il denaro guadagnato col lavoro da spendere in consumo (si spera non in puttanate inutili). «Essere ricchi significa avere tempo per essere felici quando si è degni di esserlo», scriveva Albert Camus. Sottolineato: quando si é degni. Cioè quando non lo si mette al centro, ma al servizio del suo contrario, di ciò che non ha prezzo. Uno, cento, mille Bulla.

(ph: screenshot servizio tgr Veneto 1 febbraio 2019)