Muore re del bitcoin, 120 milioni bloccati perchè nessuno sa password

Condividi

Linkedin email

Gerald Cotten, fondatore dell’azienda Quadriga CX, il cambiovalute online più grande del Canada, è scomparso prematuramente all’età di 30 anni a causa di alcune complicazioni dovute alla malattia di Chron. L’azienda ora si trova in forte difficoltà perchè nessuno conosce le password per sbloccare 120 milioni di euro che deve ai suoi clienti. La compagnia ha assunto dei tecnici informatici che stanno provando a recuperarle dal computer di Cotten. A causa dell’accaduto, la compagnia ha dovuto richiedere una procedura di creditor protection, un meccanismo che va a salvaguardare le aziende insolventi di oltre 5 milioni di dollari, aiutandoli a riprendere l’attività.

Jennifer Robertson, moglie di Cotten, ha dichiarato: «l’inventario di criptovalute della Quadriga è diventato inaccessibile ed alcune potrebbero essere state perse. Non conosco le password o le procedure di recupero. Nonostante ripetute e diligenti ricerche, non sono stata in grado di trovarle scritte da nessuna parte». In molti hanno insinuato che la morte del fondatore fosse una messa in scena per potersi tenere i soldi, tanto che la vedova è stata costretta a rendere pubblico il certificato di morte. (a.mat.)

Fonte: Huffingtonpost

(ph: Facebook Gerry Cotten)