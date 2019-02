Sanremo, Monina: «Baglioni in conflitto d’interessi. E giornalisti muti»

Condividi

«E’ normale che un direttore artistico possa essere legato a doppio filo con case discografiche ed impresari che scelgono gli artisti del festival di Sanremo?». E’ il caso che sta facendo discutere alla vigilia della kermesse canora: ad averlo scoperchiato il critico musicale Michele Monina, che ha puntato i riflettori sul presunto conflitto d’interessi di Claudio Baglioni. Monina ha posto alla Rai domande pungenti e dirette sul ruolo di Fernando Salzano, promoter e manager di Baglioni.

Come racconta Monina a Paola Pellai su Libero di oggi, Salzano «con la sua Friends&Partner è legato ad una parte consistente degli artisti e ospiti, selezionati dallo stesso direttore artistico. Artisti che, in molti casi, condividono con Baglioni anche l’etichetta discografica, la Sony Music Italia». E mentre la questione è stata ampiamente ripresa da Striscia la Notizia ed è arrivata a Montecitorio con un’interrogazione parlamentare del Movimento 5 Stelle, la Rai «si è limitata ad un anonimo virgolettato senza rispondere a nulla».

«Sono l’unico che sta trattando il tema del momento, dai giornalisti silenzio», attacca il critico sul quotidiano diretto da Pietro Senaldi. «Io sono un critico musicale libero a differenza di quella gente esperta di buffet abituata all’accredito, all’autista che li preleva e li porta al concerto, al biglietto aereo pagato. Io non devasto, non inquino e non affosso la musica. Io la musica la racconto, studiandola e curandone la scrittura. Sono un uomo di parole, campo con quelle. Evito persino le conferenze stampa per non abboccare alla sagra della tartina». (a.mat.)

