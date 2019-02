Tav, Bauli (Confindustria Verona): «necessaria per reagire a recessione»

Condividi

«Andare avanti con la Tav è essenziale, oggi più che mai. Le infrastrutture sono necessarie sia per la competitività del Paese sia per reagire agli ultimi dati sul Pil registrati da Istat. Gli investimenti pubblici sono uno strumento per reagire alla recessione, creare posti di lavoro e invertire velocemente la rotta». A lanciare l’appello al governo è il presidente di Confindustria Verona, Michele Bauli (in foto).

«E se da un lato le analisi costi/benefici sono utili in fase di progettazione non possono essere il criterio per decidere se realizzare o meno un’opera. Occorre invece avere visione – spiega all’Adnkronos – Fino a quando il trasporto veloce su rotaia non sarà competitivo nessun’impresa lo utilizzerà per spostare le proprie merci. Il dato da cui partire è che ormai la nostra rete autostradale è satura, l’attuale rete ferroviaria necessita di essere rimodernata e ampliata prima di tutto per motivi di sicurezza e sostenibilità e cosa ancor più importante i corridoi europei sono l’ossatura dello sviluppo futuro dell’Europa e esserne tagliati fuori sarebbe una follia che nessuna analisi costi/benefici potrebbe quantificare». (r.a.)

