Vicenza, raccolta fondi per la sede del “Caracol Olol Jackson”

«Quando diciamo diritti, lo diciamo per tutti». a partire da queste sue parole un gruppo di persone amiche di Olol Jackson, sindacalista e attivista vicentino scomparso nel settembre 2017, ha iniziato un anno fa a costruire il “Caracol Olol Jackson”, un progetto di tutela dei diritti, fondato sulla cultura, sulla salute e sullo sport, che oggi trova finalmente casa a Vicenza. Fin da subito, i soci dell’associazione Caracol Olol Jackson hanno manifestato l’esigenza di individuare «uno spazio nel quale realizzare le molteplici attività dell’associazione e garantire nel tempo la continuità del progetto», come spiegato durante l’assemblea di presentazione. Un luogo fisico che diventerà un laboratorio sociale e di integrazione, inedito nel suo genere in Veneto. Per poter acquistare questo spazio – individuato a Vicenza – parte oggi una raccolta fondi nazionale. La sede del Caracol vuole essere «uno spazio conviviale, dove coltivare relazioni e costruire comunità – spiegano i soci -. Uno spazio d’incontro ed educazione, un riferimento in città per trovare informazioni sui temi della prevenzione e tutela della salute, della formazione e dell’economia virtuosa».

L’associazione si pone l’obiettivo di offrire un sostegno culturale, sanitario e sociale sul territorio. La sede del Caracol sarà uno spazio aperto a tutti, con un auditorium, delle aule studio e uno spazio espositivo in cui informarsi e discutere di storia, arte e cultura nelle loro diverse forme. Qui si vuole anche costruire un archivio storico dei movimenti sociali, vicentini e non solo, «per non dimenticare e stimolare la nascita di nuove utopie e nuove visioni di un mondo più giusto». Per dare una risposta alle persone che hanno bisogno di cure e di un sostegno sanitario, nella nuova sede sarà aperto uno sportello medico informativo ed è prevista la creazione di una palestra per promuovere lo sport e la salute. «Fino a pochi anni fa avremmo sviluppato questo progetto in Chiapas, Palestina o Kurdistan; oggi invece sentiamo la necessità di realizzarlo nel nostro territorio, dove le diseguaglianze sono aumentate moltissimo», dicono i fondatori dell’associazione. Per sostenere il progetto è possibile fare una donazione seguendo le istruzioni sul sito dell’Associazione Caracol Olol Jackson Onlus. (r.a.)