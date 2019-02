Lega veneta contro M5S, Caon (FI): «benvenuto all’opposizione»

Condividi

«Diamo il benvenuto al segretario nazionale della Lega Toni Da Re tra le file dell‘opposizione a questo governo a trazione 5 stelle». Questo il commento del deputato padovano di Forza Italia Roberto Caon (in foto), dopo le dure critiche riservate da Da Re agli alleati di governo sul Corriere del Veneto di ieri. ««Se i Cinque Stelle insisteranno a dire no alla Tav, ad intralciare il percorso dell’autonomia, a provocarci in ogni modo, vorrà dire che vogliono rimangiarsi il contratto e uscire dal governo, spaccando tutto. Va bene, ma se ne dovranno assumere ogni responsabilità», ha dichiarato il segretario leghista. «Finalmente anche lui sembra aver capito quanto noi diciamo dal primo giorno, insieme a moltissimi militanti veneti della Lega: i grillini sono l’estrema sinistra, non si può governare il Paese con un partito di giustizialisti che chiede più stato e redditi di parassitismo, vuole bloccare opere fondamentali per lo sviluppo delle imprese e si mette di traverso sull’autonomia del Veneto».

«Alle illuminanti parole del segretario nazionale – aggiunge Caon – manca soltanto, forse per timidezza, la logica conclusione del discorso: si stacchi finalmente la spina a questo governo nemico del Nord e del lavoro. Capiamo le titubanze di Matteo Salvini, attratto dall’idea di fare il pieno di voti al Sud con il suo progetto di partito nazionale: ma è un disegno incompatibile con l’autonomia delle regioni produttive, oltre che con la storia trentennale di un simbolo e di un movimento. I veneti ormai si chiedono quale sia la vera Lega: quella di Da Re che fa proseliti sul territorio promettendo di proteggerne gli interessi, o quella di Salvini che a Roma ha votato la manovra più meridionalista della storia italiana? Se pensano di poter continuare a prendere in giro un intero popolo, hanno fatto male i loro conti». (r.a.)