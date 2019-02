Tajani: «Italia assomiglia sempre di più al Venezuela»

Condividi

«Assomigliamo sempre di più al Venezuela di Maduro che ad una grande democrazia occidentale» E’ questo l’attacco lanciato dal presidente del parlamento europeo Antonio Tajani. «Da parte del governo italiano non vedo nessuna strategia di crescita. Non si vuole neanche fare la Tav, non si vogliono fare le altre infrastrutture: è tutto fermo, tutto bloccato. Abbiamo solo propaganda. Non ci saranno né il boom economico né la grande crescita che ci era stata annunciata – continua Tajani -. Ora è importante correre ai ripari: serve un’inversione di tendenza in tempi veloci, altrimenti la situazione continuerà a peggiorare».

La crescita attesa dell’Italia per il 2019 dovrebbe essere tagliata dall’1,2% stimato nel novembre scorso al +0,2% ma l’ufficialità arriverà solo domattina. «Se verranno confermati dalla Commissione, i dati che vengono presentati sono molto preoccupanti e allarmanti – conclude Tajani -. Ma, ahimé, non è una sorpresa: si sapeva qual era la situazione economica del nostro Paese, si capiva qual era la progressione. Bisognava fare una manovra assolutamente diversa da quella che è stata fatta: aiuti alle pmi, infrastrutture, aiuti ai giovani. Non si è fatto nulla di tutto questo: la situazione, purtroppo, rischia di creare un peso enorme sulle spalle degli italiani. Bisognava pensarci prima». (a.mat.)

Fonte: Adnkronos

