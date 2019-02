Tav, Da Re: «analisi costi-benefici? Una balla colossale»

Condividi

Il segretario veneto della Lega, Gianantonio Da Re ha commentato l’empasse sulla Tav del Movimento 5 Stelle. «L’analisi costi-benefici per la Tav? E’ una balla colossale, è solo fumo negli occhi della gente. Il M5S sta facendo melina, perchè ha grossi problemi al suo interno, tra le due fazioni: quella rosso- ecologica e quella “governativa”. E’ chiaro che quando si governa si può scontentare una parte dell’elettorato, e si perdono voti, ma il M5S lo doveva sapere prima – spiega Da Re – la Tav stava nel patto di governo, e quindi non c’è dubbio, si deve fare, così come tutte le grandi opere pubbliche che servono allo sviluppo del Paese».

«E per tornare all’analisi costi-benefici – sottolinea il segretario del Carroccio – per un’opera colossale come la Tav, non funziona, perchè i costi sono certi, ma i benefici vanno diluiti in tempi molto lunghi, e fa bene Salvini a insistere: la Tav serve allo sviluppo del paese, non possiamo farne a meno». Infine Da Re fa un affondo ai 5Stelle anche sul fronte internazionale: «anche sul Venezuela la posizione è quella di un partito che è solo l’evoluzione “moderna” del Pd. E più a sinistra di così c’è solo il fosso, e si finisce fuoristrada…». (a.mat.)

Fonte: Adnkronos

(ph: Facebook Gianantonio Da Re)