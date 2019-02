Veneziano fa il chirurgo in Romania, ma ha la licenza media

Condividi

Si spacciava per medico chirurgo, ma ha la licenza media. L’assurda storia arriva da Bucarest, è lì che il finto luminare, un 38enne veneziano, operava sotto falso nome, vantando studi negli Stati uniti ed esperienze in Spagna, Italia e Regno Unito. Il veneziano aveva anche fondato una società che gestisce diversi ospedali, tra cui il Monza Hospital di Bucarest, uno dei più prestigiosi della capitale rumena, con un fatturato di 20 milioni. È lì che il falso chirurgo si è tradito, dimostrando difficoltà nell’indossare i guanti e impiegando 4 ore per un intervento di mastoplastica da circa un’ora.

Quando dopo diverse denunce la direzione del College of Physicians di Bucarest ha scoperto la vera identità dell’uomo, che operava in 4 diverse cliniche, si è rivolta all’ufficio del procuratore generale. In passato, l’uomo aveva già ingannato i dirigenti di 6 strutture sanitarie in Italia ed era stato denunciato per esercizio abusivo della professione. Ha così pensato di riprovarci in Romania, ma gli è andata male di nuovo. (r.a.)

Fonte: Il Messaggero

(Ph. Shutterstock)