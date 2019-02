111 km/h in centro a Sanremo, posta video sui social: attore nei guai

Condividi

Alex Belli, attore che interpretò Jacopo Castelli nella soap opera di Canale 5 CentoVetrine, è nei guai per un video postato sulle stories di Instagram. Il 36enne si è filmato mentre, in compagnia della fidanzata, spinge la sua Lamborghini a 111 km/h per le vie di Sanremo. Il comportamento pericoloso è stato criticato da moltissimi utenti, in primis Selvaggia Lucarelli che su Twitter scrive: «poi ci sono quei geni come Alex Belli che a Sanremo si trovano pure Lamborghini che li paga per andare a 111 km orari nella via principale della città. Rischiando di ammazzare qualcuno. E che ovviamente lo documentano pure su Instagram».

Poi ci sono quei geni come Alex Belli che a Sanremo si trovano pure Lamborghini che li paga per andare a 111 km orari nella via principale della città. Rischiando di ammazzare qualcuno. E che ovviamente lo documentano pure su Instagram. pic.twitter.com/RtOXwH2seW — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) 7 febbraio 2019

Ora l’attore è stato convocato in questura che deciderà quali saranno le conseguenze del suo comportamento spericolato. Belli ha cancellato le stories incriminate ma ormai avevano fatto il giro del web ripostate da moltissime persone che chiedono gli venga revocata la patente. (a.mat.)

(ph: Instagram @alexbelli)