23enne incinta di due gemelli rifiuta di abortire, fidanzato la investe

Una 23enne marocchina è stata investita ieri pomeriggio a Pavia dal fidanzato, un connazionale di 30 anni. Il motivo? E’ incinta di due gemelli e si è rifiutata di abortire. Fortunatamente la giovane non ha riportato ferite gravi e anche i due piccoli che porta in grembo stanno bene. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e tentata interruzione di gravidanza. La giovane aveva lasciato la casa dove abitava con il fidanzato dopo l’ennesima discussione in cui lui pretendeva che abortisse. Ieri era tornata per prendere le sue cose. L’uomo ha aspettato che uscisse dall’abitazione per investirla. (a.mat.)

Fonte: Repubblica