Albergatori spiagge veneziane: «tassa di sbarco anche a Jesolo»

Dopo l’approvazione della tassa di sbarco a Venezia, dall’ex presidente dell’Apt di Jesolo Amorino De Zotti oggi ai vertici di Federconsorzi arriva una proposta che sa di provocazione. Lo riporta Giovanni Cagnassi su La Nuova Venezia a pagina 3. «Se Venezia chiude ai turisti con la tassa di sbarco, – afferma De Zotti – allora anche le spiagge dovrebbero poter fare lo stesso e far pagare per entrare nella zona demaniale in concessione». Secondo De Zotti anche gli operatori turistici delle zone balneari veneziane sentono la necessità di regolare i flussi come nel capoluogo veneto, ma non possono farlo trattandosi di terreno demaniale. Il turismo balneare secondo De Zotti verrebbe dunque penalizzato rispetto alla città. (t.d.b.)

(ph: Comune di Jesolo)