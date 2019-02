«Ambasciatore richiamato da Roma, Francia aspetta mossa da Italia»

Condividi

Christian Masset, ambasciatore francese a Roma, è stato richiamato a Parigi per consultazioni e tornerà in Italia solo una volta che «da parte italiana ci sarà stata un’azione chiara per ripristinare il rapporto di amicizia tra i due Paesi». Lo hanno rivelato delle fonti informate ad Adnkronos, sottolineando come la dichiarazione del Quai d’Orsay di questa mattina sia chiara su questo punto: «la Francia chiede all’Italia di agire per ritrovare il rapporto di amicizia e di rispetto reciproco, all’altezza della nostra Storia e del nostro destino comune».

«La verità è che non è la prima volta che da parte di esponenti del governo italiano sono arrivate parole offensive, l’incontro di due giorni fa è stato solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso», sottolineano le fonti che concludono dicendo come da parte dell’Italia non sia arrivato nessun intervento, per esempio da parte del presidente del consiglio Giuseppe Conte, di presa di distanza dall’incontro di Luigi Di Maio con i gilet gialli. (a.mat.)

