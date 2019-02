«Autonomia: Veneto non chiede caviale in scuole, ma risorse adeguate»

Condividi

«È assodato che la volontà bipartisan dei Veneti è di riformare lo Stato in senso federale, ma mentre a Roma ci si può permettere di discutere all’infinito di riforme costituzionali, qui dopo oltre 20 anni di promesse ci si è un po’ stancati di far le nozze con i fichi secchi e si aspetta che arrivi finalmente un piatto a tavola. Sì, perché, a differenza di quello che ha detto Nugnes, non c’è il caviale nelle mense dei bambini del Veneto, anzi». Simonetta Rubinato (in foto), presidente di Veneto Vivo ed ex senatrice del Partito Democratico, replica così alle dichiarazioni della senatrice Paola Nugnes sul tema dell’autonomia. «Forse la senatrice non sa che ad ottobre scorso il 50% dei 16.913 alunni disabili veneti ha iniziato le lezioni con soluzioni di fortuna, non essendo stati dati in ruolo 1.858 posti per insegnanti di sostegno per mancanza di specializzati. Così nella periferia di Belluno sono stati ad esempio reclutati gli infermieri al posto dei docenti».

«Forse Nugnes non sa neppure che la spesa storica penalizza il Veneto più della Campania visto che, ad esempio, nella spesa totale per istruzione erogata nelle regioni per studente il Veneto è nel 2015 fanalino di coda, ben al di sotto della media nazionale, più che doppiato dalla spesa di province autonome confinanti come Trento e Bolzano (v. Rapporto Finanza Territoriale 2018). Il punto dunque per i Veneti non è impedire allo Stato di investire le risorse perequative necessarie ad altre regioni, cui da sempre contribuiscono con il proprio residuo fiscale, ma ottenere che una parte adeguata delle entrate tributarie maturate nel territorio possa essere destinata alle risorse umane e strumentali necessarie ai bisogni dello stesso». (r.a.)