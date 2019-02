Caos Brexit, Tusk: «promotori andranno all’inferno»

Condividi

Linkedin email

«Mi chiedo come sia quel posto speciale dell’inferno per coloro che hanno promosso la Brexit, senza neppure uno straccio di piano per portarla a termine in sicurezza». Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio Europeo, il polacco Donald Tusk.

La risposta del primo promotore della Brexit, il leader del partito inglese Ukip Nigel Farage, non si è fatta attendere: «dopo la Brexit saremo liberi da bulli non eletti e arroganti come lei e governeremo il nostro paese. Mi suona più come un paradiso». (r.a.)

I’ve been wondering what that special place in hell looks like, for those who promoted #Brexit, without even a sketch of a plan how to carry it out safely. — Donald Tusk (@eucopresident) 6 febbraio 2019

(Ph. Constantine, Warner Bros 2015, fotogramma)