Chi fuma cannabis ha più spermatozoi e testosterone

Condividi

Linkedin email

Una ricerca condotta da un gruppo di studiosi della prestigiosa Scuola di Salute Pubblica “T. H. Chan” dell’Università di Harvard, in collaborazione con vari dipartimenti dell’ateneo di Boston e con dell’Ospedale Generale del Massachusetts, ha provato che gli uomini che fumano cannabis hanno un maggior numero di spermatozoi e livelli più alti di testosterone. Sono stati raccolti oltre 1.100 campioni di sperma da 662 uomini con un’età media di 36 anni, tutti in una condizione di fertilità ridotta e in cerca di una soluzione in cliniche specializzate. Dopo aver chiesto ai partecipanti se facessero uso di marijuana è emerso che il 55% di quelli che avevano risposto affermativamente in media, avevano 62,7 milioni di spermatozoi per millilitro contro i 45,5 milioni dei non fumatori. Dall’indagine è emersa anche una concentrazione di testosterone superiore nei consumatori della sostanza.

Gli scienziati non sono ancora riusciti a dare una spiegazione. Il professor Chavarro ha spiegato che chi ne fuma quantità ridotte potrebbe avere azioni positivi a livello del sistema endocannabinoide, che gioca un ruolo nella fertilità. Chi ne fuma troppa, tuttavia, non otterrebbe questo potenziale beneficio. I ricercatori hanno inoltre dato una chiave di lettura differente: sarebbero proprio gli alti livelli di testosterone a portare le persone ad avere comportamenti più rischiosi, come appunto quelli di fumare marijuana. (a.mat.)

Fonte: Fanpage

(ph: shutterstock)