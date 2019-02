Cogne: a 17 anni dall’uccisione di Samuele, Franzoni è libera

Condividi

Annamaria Franzoni è una donna libera. La mamma di Cogne era stata condannata in via definitiva a 16 anni per l’omicidio del figlio Samuele Lorenzi avvenuto il 30 gennaio 2002. Franzoni ha finito di scontare la sua pena, dal 2004 già attenuata con gli arresti domiciliari. Si chiude così una lunga vicenda giudiziaria dalle tante ombre, che per anni ha diviso il paese tra “colpevolisti” e “innocentisti”.

Samuele, di appena 3 anni, fu trovato nella villetta di famiglia dalla madre con gravissime ferite alla testa. Il piccolo fu colpito più volte con un corpo contundente. Fu Franzoni a chiamare i soccorsi e i sospetti si concentrarono su di lei quasi subito. La donna si dichiarò innocente fin dall’inizio e non cambiò mai versione. Un altro aspetto della vicenda che fece molto discutere fu che la Franzoni venne difesa dall’avvocato Carlo Taormina che oggi commenta: «sono felice sia libera, sono sempre stato convinto della sua innocenza». Anche il marito (con il quale nel frattempo ha avuto un altro figlio, Gioele) e la famiglia sono sempre stati convinti che Annamaria non abbia ucciso il piccolo Samuele. (a.mat.)

Fonte: Adnkronos

(ph: Porta a Porta)