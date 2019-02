Isde: «Pfas aumentano rischio tumori». Regione Veneto: «non ci risulta»

Condividi

Linkedin email

«La contaminazione da Pfas è all’origine di una serie di problemi sanitari ben più estesa di quanto appaia ufficialmente». A dirlo sono i rappresentanti di Isde Medici per l’ambiente sull’Arena di ieri. La Regione Veneto, in una nota, risponde in particolare al presidente veneto dottor Vincenzo Cordiano: «non è ammissibile, come fa l’Isde, attribuire a “caso” l’aumento di patologie quali l’incrementato rischio di tumori ematologici (leucemie) che, allo stato attuale, non risultano correlate a tale sostanze. È scientificamente corretto attenersi a quanto fornito dai flussi corretti di dati provenienti dalle strutture istituzionali preposte sui temi che, come in questo caso, sconfessano le affermazioni recenti e passate di rappresentanti dell’ISDE sulle malattie di cui le sostanze perfuoroalchiliche sarebbero causa di qualsiasi tipologia di patologia quali le leucemie, linfomi non Hodgkin, ecc».

La Regione del Veneto afferma di essere «attivamente impegnata nella sorveglianza clinico-epidemiologica della popolazione esposta a Pfas avvalendosi delle strutture competenti, quali il Servizio Epidemiologico Regionale e il Registro Tumori del Veneto». Inoltre «da quando si è venuti a conoscenza del problema, la sanità regionale ha condotto studi epidemiologici che hanno rilevato come la popolazione dell’Area Rossa presenti un modesto ma statisticamente significativo eccesso di prevalenza per alcune condizioni e malattie di tipo cardiovascolare e presenta per entrambi i sessi un aumento moderato ma significativo della prevalenza standardizzata di dislipidemie (ipercolesterolemie e/o ipertrigliceridemie). Per quanto riguarda la mortalità si rileva un modesto ma significativo eccesso di mortalità per cardiopatie ischemiche, per malattie cerebrovascolari e, limitatamente al sesso femminile, per diabete».

«L’incidenza di patologia neoplastica per gli organi “target” (rene, testicolo) – continua la Regione – non documenta incidenze significativamente diverse da quelle della popolazione generale. Per quanto attiene agli alimenti, la Regione del Veneto ha richiesto all’Istituto Superiore di Sanità di rivalutare criticamente i dati emersi dal monitoraggio degli alimenti in argomento, al fine ottenere una seconda opinione ritenuta cautelativa della salute e della informazione dei cittadini. Si precisa infine che tutta la documentazione citata è pubblicata sul sito della Regione del Veneto ed è stata oggetto di presentazione in occasioni pubbliche o appositamente organizzate». (a.mat.)

(ph: shutterstock)