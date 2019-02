La classifica delle aziende venete cresciute di più nel 2019

Condividi

Il Sole 24 Ore e Statista hanno fatto una lista delle 350 aziende italiane che hanno ottenuto la maggiore crescita di fatturato tra il 2014 e il 2017. La particolarità di questa classifica è che non si è concentrata su multinazionali, ma piccole realtà che hanno avuto la capacità di competere a livello europeo. Abbiamo estrapolato per voi le aziende venete presenti nella lista. (Clicca qui per vedere quella completa).

Posizione 18 LAPELLE S.R.L. di Arzignano (Vicenza): specializzata nella produzione e vendita di pelli finite per arredamento, ha avuto una crescita del 130,98%. L’attività commerciale è rivolta quasi al 100% verso l’estero. Nel 2014 ha fatturato 1 milione e 241 mila euro mentre nel 2017 15 milioni e 294 mila euro.

Posizione 23 NOVA FACILITY S.R.L. di Treviso: ha svolto attività di facility management e dal 2015 ha aperto un nuovo ramo nel settore socio assistenziale. Si è aggiudicata la gara pubblica per la gestione dei servizi di accoglienza cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale in alcune caserme ministeriali della provincia di Treviso. Ha visto una crescita del 120,42%. Nel 2014 ha fatturato 719 mila euro a fronte dei 7 milioni e 700 mila euro del 2017.

Posizione 30 VETROCAR & BUS SPA di Verona: si occupa di riparazione e sostituzione di cristalli degli autoveicoli. Ha registrato una crescita del 116,16%. Nel 2014 ha fatturato 1 milione e 858 mila euro mentre nel 2017 18 milioni e 765 mila euro.

Posizione 34 KIARA BIJOUX SRL di Bassano del Grappa (Vicenza): commercia verso tutto il mondo catene e altri preziosi in Argento 925 prodotti in Italia. Ha avuto un tasso di crescita del 111,71%. Nel 2014 aveva un fatturato di 665 mila euro mentre nel 2017 ha fatturato 6 milioni e 309 mila euro.

Posizione 37 GEODEM-AMBIENTE SRL A SOCIO UNICO di Venezia: si occupa di esecuzione conto proprio conto terzi, urbanizzazione primaria e secondaria, costruzione edifici, trasporto conto terzi, bonifiche ambientali, costruzione e gestione discariche per trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche amianto, operazioni portuali art. Ha avuto una crescita del 108,31%. Nel 2014 ha fatturato 1 milione e 5 mila euro mentre nel 2017 è passata a 9 milioni e 84 mila euro.

Posizione 57 PANIZZO SRL di Fossalta di Piave (Venezia): officina meccanica che si occupa della produzione di stampi in acciaio temperato per tranciatura, piegatura e imbottitura lamiere, lavorazione del ferro e dell’acciaio. E’ cresciuta del 92,62%. Nel 2014 ha fatturato 394 mila euro, nel 2017 2 milioni e 812 mila euro.

Posizione 66 FURLAN RETAIL SRL di Treviso: si occupa principalmente di affittare i propri rami d’azienda relativi a 50 negozi posizionati nelle high street di varie città italiane. Inoltre offre consulenza alle più importanti aziende retail del panorama italiano nello sviluppo immobiliare nei centri storici delle città italiane. Ha registrato una crescita del’86,47%. Nel 2014 ha fatturato 407 mila euro, nel 2017 2 milioni e 638 mila euro.

Posizione 68 LIKE MORE ITALIA SRL di Villafranca di Verona: si occupa di importazione di prodotti alimentari, bevande e cioccolata. Ha avuto una crescita dell’85,61%. Il fatturato nel 2014 è stato di 586 mila euro mentre nel 2017 è salito a 3 milioni e 746 mila euro.

Posizione 80 CAST GROUP SRL UNIPERSONALE di Mirano (Venezia): producono macchine da lavoro compatte con trasmissione idrostatica, pratiche e leggere con una vasta gamma di accessori professionali. Ha avuto una crescita del 78,30%. Nel 2014 il fatturato è stato di 411 mila euro mentre nel 2017 di 2 milioni e 327 mila euro.

Posizione 84 SASSI EDITORE SRL di Schio (Vicenza): si tratta di una casa editrice specializzata nella pubblicazione di prestigiosi volumi d’arte e innovativi libri-gioco per bambini. Ha avuto una crescita del 75,40%. Nel 2014 ha fatturato 908 mila euro mentre nel 2017 4 milioni e 900 mila euro.

Posizione 87 VELVET MEDIA ITALIA SRL di Castelfranco Veneto (Treviso): specializzati in marketing management, web marketing e new media, siamo l’ufficio marketing in outsourcing di centinaia di aziende Italiane. All’interno di un’unica realtà convivono tutte le specializzazioni del marketing e della comunicazione, al fine di offrire un servizio che sia quanto di più completo e coordinato, dinamico e veloce, efficiente ed efficace. Ha avuto una crescita del 75,01%. Nel 2014 ha fatturato 328 mila euro mentre nel 2017 1 milione e 759 mila euro.

Posizione 90 TOR.MEC AMBROSI SRL di Zevio (Verona): si occupa di progettazione, produzione e commercializzazione di macchine speciali per il cucito, lavorazioni meccaniche per conto di terzi, sistemi modulari per la metrologia industriale e automazioni e meccatronica. Ha registrato una crescita del 73,27%. Nel 2014 ha fatturato 1 milione e 700 mila euro mentre nel 2017 8 milioni e 844 mila euro.

Posizione 94 UTENSILVENETA SRL di Tribano (Padova): si occupa di commercio all’ingrosso di articoli in ferro e altri metalli. Ha avuto un tasso di crescita del 71,09%. Nel 2014 ha fatturato 381 mila euro mentre nel 2017 1 milione e 909 mila euro.

Posizione 95 HOUSE TO HOUSE SPA di Villorba (Treviso): si occupa di vendita al dettaglio di elettrodomestici e prodotti vari tramite incaricati alla vendita diretta. Ha registrato un tasso di crescita del 71%. Nel 2014 ha fatturato 1 milione e 889 mila euro mentre nel 2017 9 milioni e 446 mila euro.

Posizione 97 SEREN AUTOMOBILI SRL di Rovigo: è una concessionaria Suzuki e un riparatore autorizzato Citroen. Ha avuto un tasso di crescita del 70,32%. Nel 2014 ha fatturato 629 mila euro mentre nel 2017 3 milioni e 107 mila euro.

Posizione 100 SIGNOR PRESTITO SPA di Verona: si occupa di promozione e conclusione dei contratti relativi alla concessione dei finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari. Il tasso di crescita è stato di 69,80%. Nel 2014 ha fatturato 3 milioni e 937 mila euro mentre nel 2017 19 milioni e 275 mila euro.

Posizione 108 FILOBLU SPA di Santa Maria di Sala (Venezia): è una società specializzata nell’implementazione di strategie digitali per lo sviluppo e l’internazionalizzazione del business online e la valorizzazione della brand equity. Offre consulenza strategica e supporto completo per accompagnare le aziende in un percorso di trasformazione digitale alla conquista di nuove quote di mercato. Il tasso di crescita è stato del 67,16%. Nel 2014 ha fatturato 4 milioni e 175 mila euro mentre nel 2017 19 milioni e 500 mila euro.

Posizione 111 G.C.COSTRUZIONI SRL di Treviso: si occupa di costruzioni in legno e in acciaio residenziali e non residenziali, ampliamenti e ristrutturazioni e lavori di restauro di interni ed esterni. Effettua interventi di bonifica su beni contenenti amianto. Ha avuto un tasso di crescita del 65,81%. Nel 2014 ha fatturato 494 mila euro mentre nel 2017 2 milioni e 252 mila euro.

Posizione 120 ESERGETICA SRL di Mirano (Venezia): realizza soluzioni di efficientamento energetico e termotecnico, con impianti fotovoltaici, accumuli per immagazzinare l’energia quando la natura non la offre con costanza e relamping. Ha avuto un tasso di crescita del 60,91%. Nel 2014 ha fatturato 1 milione e 937 mila euro, nel 2017 8 milioni e 71 mila euro.

Posizione 143 LINK SOLUZIONI SRL di Silea (Treviso): mette in relazione banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Ha avuto una crescita del 55,76%. Nel 2014 ha fatturato 458 mila euro mentre nel 2017 1 milione e 732 mila euro.

Posizione 149 DIGITALMIND SRL di Venezia: multichannel agency che realizza progetti personalizzati che permettano di gestire la relazione con il consumatore finale lungo tutto il customer journey. Ha avuto un tasso di crescita del 54,72%. Nel 2014 ha fatturato 719 mila euro mentre nel 2017 2 milioni e 661 mila euro.

Posizione 157 INNOVASOFT SPA di Silea (Treviso): fornisce ai clienti prodotti, servizi e tecnologie informatiche mirate alle esigenze specifiche della farmacia. Ha visto un tasso di crescita del 52,95%. Nel 2014 ha fatturato 686 mila euro mentre nel 2017 2 milioni e 454 mila euro.

Posizione 162 YOUNG DIGITALS SPA di Padova: agenzia di comunicazione che sviluppa strategie digitali per brand high-end che vogliono immettersi nel mercato mondiale. Ha visto una crescita del 52,27%. Nel 2014 ha fatturato 805 mila euro mentre nel 2017 2 milioni e 843 mila euro.

Posizione 163 DUETTI PACKAGING SRL di Galliera Veneta (Padova): si occupa di fabbricazione, montaggio, installazione, manutenzione, riparazione, assistenza, commercio, intermediazione di macchinari, impianti, attrezzature per il settore industriale e commerciale e di montaggio di particolari di qualsiasi tipo e genere nel settore della metalmeccanica. Ha avuto una crescita del 52,09%. Nel 2014 ha fatturato 3 milioni e 852 mila euro mentre nel 2017 13 milioni e 551 mila euro.

Posizione 169 VIVER DISTRIBUZIONE SRL di Sona (Verona): seleziona prestigiosi produttori e raccoglie numerose cantine rappresentative delle principali regioni vinicole italiane, dal Trentino alla Sicilia, per oltre 150 etichette a cui aggiunge un marchio di caffè. Dal 2009, ha ampliato la sua attività rivolgendosi ai mercati esteri del centro Europa e in particolare a Belgio, Olanda, Lussemburgo, Germania, Svizzera, Austria e Polonia e mercati esteri Extraeuropei. Ha registrato un tasso di crescita del 50,08%. Nel 2014 ha fatturato 632 mila euro, nel 2017 2 milioni e 135 mila euro.

Posizione 201 METALVENICE SRL di Santa Maria di Sala (Venezia): si occupa di verniciatura di automotive di lusso e supercars, specializzata in verniciatura e finitura del carbonio e leghe superleggere. Ha visto una crescita del 39,03%. Nel 2014 ha fatturato 1 milione e 279 mila euro mentre nel 2017 3 milioni e 436 mila euro.

Posizione 2018 NOPE SRL di Arzignano (Vicenza): conceria, si occupa della preparazione delle pelli. Ha visto una crescita del 35,46%. Nel 2014 ha fatturato 5 milioni e 159 mila euro mentre nel 2017 12 milioni e 823 mila euro.

Posizione 230 AGENZIA FORMATIVA DANTE ALIGHIERI SRL UNIPERSONALE di Lendinara (Rovigo): si occupa di organizzare corsi di formazione progettati per rispondere alle reali necessità delle imprese, che cercano continuamente personale già formato e con elevate competenze professionali. Ha visto una crescita del 33,10%. Nel 2014 ha fatturato 1 milione e 295 mila euro mentre nel 2017 3 milioni e 54 mila euro.

Posizione 246 JOE&CO SRL di Montecchio Maggiore (Vicenza): azienda specializzata nella produzione di oli vegetali, certificati biologici e vegani, che comprendono, oltre all’EVO, una vasta gamma di oli di semi quali di girasole, mail, lino, canapa, argan, avocado, cocco, sacha inchi e molti altri. Ha visto una crescita del 29,55%. Nel 2014 ha fatturato 3 milioni e 157 mila euro mentre nel 2017 6 milioni e 864 mila euro.

Posizione 253 VENTURA GLOBAL SRL di Pove del Grappa (Vicenza): è specializzata in soluzioni intelligenti per la fornitura di strumentazione di laboratorio che soddisfano i diversi requisiti di clienti privati ed enti pubblici. Le proposte di locazione create su misura si traducono in contratti di locazione per l’utilizzo di apparecchiatura di laboratorio nuova o usata proveniente dai principali produttori mondiali. Ha visto una crescita del 28,28%. Nel 2014 ha fatturato 2 milioni e 600 mila euro mentre nel 2017 5 milioni e 489 mila euro.

Posizione 290 DE BONA VENEZIA SRL di Venezia: concessionario ufficiale Volkswagen. Si occupa di vendita auto e veicoli commerciali e di servizio di noleggio auto dall’aeroporto Marco Polo. Ha visto una crescita del 21,95%. Nel 2014 ha fatturato 32 milioni e 165 mila euro, nel 2017 58 milioni e 336 mila euro.

Posizione 298 GREENPROJECT ITALIA SRL di Resana (Treviso): seleziona, sviluppa e distribuisce prodotti biologici, naturali ed eco-compatibili per la cura della casa e del corpo. Ha visto una crescita del 20,62%. Nel 2014 ha fatturato 1 milioni e e 807 mila euro mentre nel 2017 3 milioni e 171 mila euro.

Posizione 306 CANTINA SOCIALE MONTELLIANA E DEI COLLI ASOLANI S.C.A. di Montebelluna (Treviso): cooperativa di circa 400 viticoltori associati che producono vino Prosecco DOC, DOCG e altri vini di alto valore organolettico. Ha visto una crescita del 17,93%. Nel 2014 ha fatturato 18 milioni e 403 mila euro mentre nel 2017 30 milioni e 182 mila euro.

Posizione 326 CS STAMPI SRL di Piazzola sul Brenta (Padova): opera nello stampaggio ad iniezione di materie plastiche e nella progettazione di stampi per articoli altamente qualificati in ogni settore merceologico. Ha visto una crescita del 14,84%. Nel 2014 ha fatturato 8 milioni e 179 mila euro mentre nel 2017 12 milioni e 388 mila euro.

Posizione 331 FOPE SPA di Vicenza: si occupa della produzione e e della commercializzazione di gioielli in oro. Distribuisce in tutto il mondo presso più di 600 selezionate gioiellerie e presso monomarca a Venezia. Ha visto una crescita del 14,01%. Nel 2014 ha fatturato 18 milioni e 910 mila euro mentre nel 2017 28 milioni e 26 mila euro.

Posizione 347 SOMEC SPA di San Vendemiano (Treviso): progetta e produce involucri vetrati per navi da crociera e per progetti architettonici speciali. Ha visto un tasso di crescita dell’11,24%. Nel 2014 ha fatturato 39 milioni e 361 mila euro mentre nel 2017 54 milioni e 174 mila euro. (a.mat.)

(ph: shutterstock)