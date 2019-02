Omicidio-suicidio Asiago, coniugi furono soffocati

Condividi

La figlia Silvia li avrebbe soffocati con un cuscino o addirittura con le mani. È la nuova ipotesi che spunta sul caso dell’omicidio-suicidio di Asiago dove una donna di 43 anni ha ucciso i genitori 80enni prima di togliersi la vita. Come riporta Luca Pozza sul Gazzettino, dopo il biglietto trovato in casa non ci sono dubbi sul fatto che Silvia covasse profondo rancore nei confronti dei genitori e che sia morta per ultima, dopo aver pulito bene tutta la casa. Ma se inizialmente si pensava al veleno, ora pare che la morte dei tre familiari sia avvenuta per soffocamento o strangolamento. (t.d.b.)