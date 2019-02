Sanremo, Feltri: «interessante come il sesso tra insetti»

Condividi

«Sanremo? Mi guardo bene dal guardarlo. L’interesse che ho io nei confronti del Festival di Sanremo è pari al

comportamento sessuale degli scarafaggi. Detto in parole povere non me ne frega una mazza». A rilasciare tale dichiarazione senza peli sulla lingua il direttore di Libero Vittorio Feltri, alla trasmissione I lunatici di RaiRadio2. «Magari l’ho visto qualche volta in gioventù,cinquant’anni fa, – spiega – quando durava due giorni. Ricordo l’esibizione di Celentano con i suoi “24.000 baci”, oppure l’esibizione di Dalla quando cantò “1943”. Qualcosa ricordo, poi per il resto buio pesto. Mi annoio, la sera quando arrivo a casa preferisco guardare altre cose. Tutto è meglio del Festival».

«Ricordo il Baglioni del “piccolo grande amore” e a suo tempo mi piacque. Oggi vederlo fare il presentatore mi fa venire il latte alle ginocchia» ha affermato ancora Feltri, aggiungendo, riguardo agli altri conduttori, che Bisio «mi è simpatico, lo apprezzo» e Virginia Raffaele «una ragazza che mi piace, ma mi piace soprattutto fisicamente. E’ bravissima nelle imitazioni, poi». (t.d.b.)