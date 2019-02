«Sei troppo geloso»: 90enni divorziano dopo 70 anni

Condividi

Lei è padovana, ex partecipante di Miss Italia. Lui è bolognese, militare in pensione. Si sono sposati nel 1948 a Padova, poi si sono trasferiti in diverse città a causa del lavoro di lui. Ma poi qualcosa si è rotto. Nel 2016 Gabriella ha chiesto la separazione e ora il divorzio breve presso il tribunale di Roma. Lei è sempre stata molto bella, ma a quanto pare la gelosia del marito non è scemata con l’età. Infatti pare essere proprio l’eccessiva gelosia del marito la causa della sua richiesta di separazione e divorzio, dopo 70 anni di matrimonio e 3 figli cresciuti assieme. L’uomo le avrebbe fatto diverse scenate e alla fine, stanca, Gabriella è arrivata alla drastica decisione. (t.d.b.)

(Fonte: Adnkronos)