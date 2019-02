Condividi

Tragedia ieri pomeriggio a Bordighera, nell’estremo ponente ligure. Un bimbo di 3 anni appena rientrato a casa dall’asilo ha accusato un malore ed è morto poco dopo essere arrivato in ospedale. Sul corpo del bimbo non

sono stati riscontrati traumatismi evidenti e non risultavano patologie pregresse. Per chiarire le cause del decesso si dovrà attendere l’autopsia. (a.mat.)

Fonte: Adnkronos

(ph: shutterstock)