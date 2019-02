Stipendi parlamentari, Sgarbi: «se Di Maio rinuncia lo faccio anch’io»

Condividi



Il deputato di Forza Italia e critico d’arte Vittorio Sgarbi interviene sulla questione del taglio degli stipendi ai parlamentari e lo fa rispondendo su Facebook a un post della deputata M5S Sabrina De Carlo che su Instagram ha scritto: «vedo tanti parlamentari a cui stiamo per tagliare lo stipendio. Vi piace l’idea?». «Rinuncia tu, per prima, allo stipendio – scrive Sgarbi -. E io ti seguirò. Direi ai cittadini di chiedervi una proposta più convincente e immediata: che tu e tutti quelli del tuo partito rinunciate allo stipendio, dal momento che non si capisce cosa avete fatto per meritarvelo. Tu hai 30 anni e hai solo il diploma di liceo scientifico. Dal 2007 al 2014 hai fatto la hostess e l’interprete in convegni, poi sei entrata nell’ufficio comunicazione di un partito. Per quali titoli? Per quali studi? Oggi sei in parlamento. Per quali meriti? Per quali battaglie? A cosa hai legato il tuo nome? Capisco che ti vergogni del tuo stipendio. Tu, comunque, puoi tagliartelo senza difficoltà fin da oggi. Perché non lo fai? Gli elettori a cui ti rivolgi ne sarebbero entusiasti. Oltretutto non sanno di averti eletto. E tu non hai fatto nulla per farglielo sapere».

«Per ridurvi lo stipendio non c’è bisogno che cerchiate il voto di altri parlamentari. Per piacere al popolo, invece che proporre idee, offrite la vostra testa. Se non foste in malafede, dovreste rispondere: quale categoria è felice o chiede di tagliarsi lo stipendio? Voi – prosegue Sgarbi – siete orgogliosi di dichiararvi parassiti. Se siete convinti, non si capisce perché invece di fare qualunque lavoro in cui si cresce, fate i parlamentari, vergognandovi di farlo. Avete mai sentito un magistrato chiedere di calarsi lo stipendio? Per averlo non devono cercare voti. Bella contraddizione. Sabrina de Carlo non ha certamente bisogno dello stipendio di parlamentare, e sa di non meritarselo. E non ha evidentemente il coraggio di rinunciarvi subito. Dia l’esempio. E chieda di darlo anche a Di Maio che, oltre a quello di parlamentare, ha anche quello di ministro due volte e vice presidente del Consiglio. Senza essere laureato e senza aver mai lavorato. Date l’esempio. E ti dirò di più: se vi vedrò farlo, lo farò anch’io. Mi avrai convinto – conclude Sgarbi -. Saremmo già in tre a rinunciare allo stipendio. Senza proclami». (t.d.b.)

(ph: Imagoeconomica)