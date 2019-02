Touring club Venezia: «tassa di sbarco? Occasione persa»

Condividi

Linkedin email

Il Touring Club di Venezia commenta l’introduzione del contributo di sbarco nella città lagunare. Da un lato parla di «provvedimento legittimo» ma dall’altro di «ennesima occasione persa». «Permetterà di compensare gli elevati costi di gestione e della raccolta dei rifiuti urbani – spiega Franco Iseppi, presidente del Touring Club -. Tali effetti di mitigazione però dovranno fare i conti con i consistenti investimenti in strutture ricettive (7mila nuovi posti letto) a Mestre. «Non è facile – aggiunge Iseppi – mettere insieme le istanze locali, spesso in contrapposizione, di residenti e operatori turistici, attraverso la mediazione dell’amministrazione cittadina, con quelle più generali che impongono in primo luogo allo Stato di tutelare uno dei nostri patrimoni più preziosi. Continuiamo a non vedere soprattutto un’idea di città cui si vuole tendere e di cui il turismo è, e potrà essere, una componente senz’altro importante ma sempre integrata in un disegno composito».

«Questo significa non adottare soltanto misure come una tassa, ma di assetto complessivo che riguardino le politiche economiche, urbanistiche, della mobilità e della cultura e che tengano conto della città storica, delle isole e della terraferma. Occorre riflettere – aggiunge Iseppi – anche sulla congruità dell’importo giustamente di costo variabile a seconda del periodo. A questo bisogna, infatti, sommare il costo già elevato dei mezzi di trasporto urbani. Se ciò non costituirà un disincentivo alla visita, potrebbe però andare a detrimento della fruizione culturale della città (incentivando una visita frettolosa e distratta) che registra già oggi numeri bassi nei principali musei. Ci sorprende, dunque, – prosegue il presidente del Touring club – la sorpresa del ministro Centinaio sulla tassa di sbarco, visto che è stata l’ultima legge finanziaria proposta dal suo governo, il 28 dicembre scorso, a consentire al Comune di adottarlo. Tanti aspetti del provvedimento potranno essere discussi – conclude Iseppi – e il confronto sul merito è importante: dal nostro punto di vista, però, ci sembra che per Venezia al di là di tutto sia l’ennesima occasione persa». (t.d.b.)

(Fonte: Adnkronos)