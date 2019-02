Treviso, nuova moda tra 15enni: «selfie sui binari con treni in arrivo»

Condividi

Ennio Danesin, responsabile degli orti urbani di Selvana, denuncia una pericolosa moda in voga tra i 15enni che frequentano il parco comunale di via Boccaccio a Treviso: farsi selfie sui binari con i treni in arrivo per poi postare i video delle loro “imprese” sui social. Lo riporta Il Corriere del Veneto di oggi nell’edizione di Treviso e Belluno a pagina 9. Danesin fa notare che, in assenza di recinzioni, per i giovani è molto facile dal parco raggiungere direttamente i binari e chiede al sindaco Mario Conte di intervenire. Il primo cittadino dal canto suo invita i ragazzi ad evitare di mettere a rischio la propria incolumità per la “popolarità” sui social. (t.d.b.)

(ph: Akiko Nuru – Shutterstock)