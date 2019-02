Tumori: l’oncologo, ‘contro cancro seno screening mammografico cruciale’

Condividi

Napoli, 7 feb. (AdnKronos Salute) – “Per prevenire il cancro bisogna certamente seguire le regole cui tutti si dovrebbero attenere per essere in salute. Un’alimentazione equilibrata, possibilmente con una dieta mediterranea, e soprattutto fare attività fisica. Detto questo, non esiste una prevenzione specifica per il tumore della mammella. La prevenzione si attua con la diagnosi precoce e quindi invitando le donne a partecipare allo screening mammografico, quello organizzato dal Sistema sanitario nazionale, e a far capo a i centri di eccellenza, le cosiddette Brest Unit, in caso di qualunque problema”. Lo sottolinea il professor Michelino De Laurentiis, direttore dell’Oncologia senologica all’Ospedale Pascale di Napoli.