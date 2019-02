Zeffirelli in Arena: il nuovo che avanza secondo Gasdia e Sboarina

Condividi

Ore 10.34 del 5 febbraio. L’invito in posta elettronica è formale, mittente l’ufficio stampa di Fondazione Arena. La mattina del 13 febbraio, il giorno dopo aver compiuto 96 anni, Franco Zeffirelli terrà nella sua casa di Roma una conferenza stampa per annunciare la sua prossima regia all’Arena di Verona, quest’estate: “La Traviata”. Fosse così, potrebbe sembrare l’ennesimo exploit di un grande vecchio che tutto il mondo ci invidia. Ma non è proprio così. E la formula adottata nell’invito ai giornalisti ne è il segnale. Alla conferenza stampa, quella di Zeffirelli sarà una “partecipazione straordinaria”. Che poi è la formula ben nota con cui nel cinema si indicano i cosiddetti “camei”, le brevi apparizioni di volti celebri in piccole scene di importanza minore. A spiegare tutto saranno altri, ovvero, in ordine di apparizione (sull’invito): il sindaco di Verona, Federico Sboarina, il sovrintendente-direttore artistico di Fondazione Arena, Cecilia Gasdia, il figlio adottivo del regista fiorentino, Pippo Corsi Zeffirelli, che è il vicepresidente della Fondazione intitolata a Franco Zeffirelli.

La gaffe di comunicazione è marchiana: se il regista che firma uno spettacolo non può fare più di una “partecipazione straordinaria” al momento di annunciarlo e parlarne, che cosa dovrebbero pensare dello spettacolo stesso gli addetti ai lavori e il pubblico degli appassionati? Naturalmente, Zeffirelli ha tutto il diritto di sentire un po’ il peso degli anni, ci mancherebbe. Lo raccontava a ciglio asciutto già l’anno scorso, intervistato in occasione dei suoi 95. E nessuno pensa, fino a prova contraria, che la sua capacità ideativa non abbia più granché da dire. Anche se di Traviate durante la sua carriera ne ha già fatte un numero da record, fra teatro e cinema. Alla luce della “partecipazione straordinaria” alla conferenza stampa, però, appare più che plausibile che questa “Traviata” areniana sia, dal punto di vista della regia, una sorta di “spettacolo per procura”. Gli indizi sono molti. Zeffirelli conduce da tempo una vita molto ritirata e le sue ultime sortite pubbliche, molto parziali anche quelle, sono comunque relative all’ultima intrapresa della sua vita, la creazione della Fondazione a lui intitolata, votata a fissare per la storia e per gli archivi le vicende di una carriera artistica internazionale probabilmente senza uguali.

Cose originali a teatro non ne fa da anni. Prima di questa “Traviata”, l’unica novità annunciata (mesi fa) era stata un “Rigoletto” in Oman. L’andata in scena è prevista nel mese di settembre del 2020, quando Zeffirelli avrà 97 anni e mezzo. Anche nella penisola arabica, vedi caso, ci sarà di mezzo la Fondazione Arena, in trasferta. Passano tre ore e arriva la rettifica, senza peraltro che nessuno si premuri di chiarire che tale è. Nella seconda versione dell’invito, Zeffirelli non figura presente, neanche per una “partecipazione straordinaria”. L’incontro si svolgerà nella stessa data ma in altro luogo (e in altro orario): non più Roma, a casa sua, ma Firenze, nella sede della Fondazione Franco Zeffirelli. Immutati gli attori in commedia (Sboarina, Gasdia, Corsi Zeffirelli). E immutati, anzi in ulteriore aumento, anche gli interrogativi e i dubbi già suscitati dal primo invito. Se si ritiene (e meno male) di potere e dovere risparmiare al novantaseienne regista la “partecipazione straordinaria” a una conferenza stampa dove si parla di un suo spettacolo, quanto ci sarà di autenticamente a “denominazione di origine controllata” nell’allestimento che il 21 giugno inaugurerà il prossimo festival estivo in Arena? Staremo a vedere, con la viva speranza che lo sfruttamento del “marchio Zeffirelli” resti nei limiti del buon senso e della decenza.

Intanto annotiamo che il cambiamento e la rinascita annunciati dal sovrintendente Cecilia Gasdia riecheggiano piuttosto fedelmente due versi famosi di Giovanni Pascoli: «c’è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi d’antico».

Franco Zeffirelli è stato l’assoluto protagonista dell’ultimo quarto di secolo in Arena, dal 1995 in cui debuttò la sua premiata “Carmen”, fino alla “Turandot” degli ultimi anni, passando per “Aida”, “Il trovatore”, “Madama Butterfly”, “Don Giovanni” (e il lettore scuserà se abbiamo dimenticato qualcosa). Una presenza tale da poter dire che in questo lungo periodo l’opera lirica nell’anfiteatro romano di Verona ha avuto in questo regista il suo assoluto protagonista, ben prima di direttori e cantanti. Pensare che si debba continuare su questa strada (fra l’altro mentre per quanto riguarda i cantanti qualche segnale positivo si registra, vedi l’arrivo annunciato di Anna Netrebko), vuol dire ignorare l’evidenza del fatto che la gloriosa carriera di Zeffirelli si può considerare conclusa, senza che questo significhi mancargli di rispetto.

Perché un conto è riprendere alcuni suoi spettacoli, un altro conto è commissionargliene di nuovi e originali. E vuol dire anche, e soprattutto, trascurare la necessità e non assumersi il rischio di cambiare, pur nel rispetto delle linee-guida di tradizione, che appartengono solo all’Arena. Con buona pace dei melomani, la regia moderna è oggi l’elemento decisivo nella conservazione del bene culturale chiamato opera. E tanto più nell’anfiteatro di Verona, un luogo in cui, più che altrove e più che in passato, conta quel che si vede. Affidarsi ancora e sempre al gran vegliardo, con il rischio sempre più concreto di vedersi rifilare copie non d’autore dello stile originale, significa ammettere che non si vedono o non si trovano alternative. Eppure, queste alternative esistono. E chi va all’opera sa che non riguardano i più o meno fedeli “concretizzatori” dello Zeffirelli-pensiero.

