Bortuzzo, arrestati: «stiamo male, non sappiamo perchè l’abbiamo fatto»

Lorenzo Marinelli, uno dei due giovani fermati per il ferimento di Manuel Bortuzzo, ha dichiarato ieri sera al pm: «c’è stata una rissa all’Irish pub a cui hanno partecipato circa venti persone che non so identificare. Mi hanno detto “ti vengo a prendere a casa, so dove abiti” e sono scappato. Volevo andare a picchiare qualcuno pur non sapendo chi mi aveva prima colpito. In realtà non so spiegare il motivo del gesto».

Mentre al gip che li ha interrogati stamattina, i due non hanno risposto. «Quello che avevano da dire lo hanno già detto – ha spiegato l’avvocato difensore -. Stanno male per quanto fatto». Nel frattempo il gip di Roma ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere. L’accusa è di tentato omicidio premeditato in concorso e aggravato dai abietti e futili motivi. (a.mat.)

Fonte: Adnkronos

(Ph. Lorenzo Marinelli / Instagram)