Crac BpVi, articoli su conti servizi segreti: indagati due giornalisti

Due giornalisti risultano indagati per i loro articoli sui conti dei servizi segreti nell’ex Banca popolare di Vicenza. Si tratta di Francesco Bonazzi de La verità e Nicola Borzi, attuale collaboratore del Fatto Quotidiano e prima al Sole24Ore. Come riporta Marco Franchi sul Fatto l’accusa è di rivelazione di segreto di Stato riguardo all’elenco dei pagamenti di personale Ais, Dis e Aise. La procura ora dovrà decidere se rinviarli o meno a giudizio. In caso di condanna rischiano fino a 5 anni. Gli articoli di Bonazzi e Borzi facevano riferimento a conti riconducibili a personale dei servizi segreti e della presidenza del Consiglio aperti nella filiale romana di Banca Nuova, del gruppo BpVi. (t.d.b.)

(ph: Imagoeconomica)