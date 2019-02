Crisi Italia-Francia, Parigi: «niente drammi, ma la ricreazione è finita»

Condividi

Linkedin email

«Non si tratta di drammatizzare, si tratta di dire che la ricreazione è finita». Lo ha detto Nathalie Loiseau, ministro francese per gli Affari europei, parlando a Radio Classique della decisione di richiamare l’ambasciatore a Roma, Christian Masset, in seguito alla «ingerenza inopportuna» del vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio, che martedì ha incontrato a Parigi una delegazione dei gilet gialli. «Non era mai successo – spiega il ministro francese – che un membro di un governo straniero venisse in Francia a sostenere non un leader politico, ma qualcuno che ha fatto appello alla guerra civile, qualcuno ha fatto appello al rovesciamento di un presidente e a un governo militare».

È per questo, spiega ancora Loiseau, che l’incontro tra Di Maio e i gilet gialli è «un’ingerenza inopportuna, un gesto non amichevole da parte di persone che sono al governo e la cui priorità dovrebbero essere gli interessi degli italiani». Alla domanda se Parigi abbia qualche responsabilità in questa crisi con Roma, la Loiseau ha replicato: «sfortunatamente, quello che sta succedendo ci dà ragione. Noi abbiano detto che i nazionalismi in Europa, senza citare in modo particolare un Paese o un altro, sono un’aggregazione di interessi di categorie nazionali che non creano mai soluzioni ma inaspriscono i problemi ed Emmanuel Macron aveva ragione a denunciarlo». (r.a.)

Fonte: Adnkronos

(Ph. Imagoeconomica)