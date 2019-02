Crisi Italia-Francia, tv francese: «un bacio agli italiani, tranne ai populisti di m…» [VIDEO]

Condividi

Linkedin email

Nel bel mezzo della più grave crisi istituzionale tra Italia e Francia nella storia postbellica, il programma “Quotidien” della tv francese Tmc ha pubblicato sul suo canale Twitter un videomessaggio del conduttore Yann Barthés rivolto ai giovani italiani. Questo il testo del messaggio. «Buongiorno a tutti. La Francia ha richiamato l’ambasciatore a Roma. La tensione si alza tra i due paesi. L’ultima volta che è successo era durante la guerra. È un messaggio per i giovani italiani che ci guardano e imparano il francese. Avete un governo un po’ strano… Non dico che siamo noi ad avere ragione e voi torto, ma insomma… Tutto questo per dire che amiamo l’Italia, amiamo gli italiani, siamo vicini: abbracciamoci! Siamo sempre amici, no? Un bacio a tutti, tranne ai populisti pezzi di merda. Eh si, non si deve neanche esagerare».