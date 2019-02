Francia, Di Maio: «non mi pento». Il monito di Mattarella

Condividi

Dopo che ieri la Francia ha richiamato l’ambasciatore a Roma, il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio tira dritto: «Il mio incontro come capo politico del M5S, con esponenti dei gilet gialli e con alcuni candidati della lista Ric è pienamente legittimo. E rivendico il diritto di dialogare con altre forze politiche che rappresentano il popolo francese». Intervistato da Simone Canettieri sul Messaggero di oggi, Di Maio precisa che a dispetto della crisi diplomatica con l’Eliseo, «il nostro rapporto di amicizia con il popolo francese non è in discussione».

In serata è arrivata la reazione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, da poco rientrato a Roma dalla visita in Angola. Fonti qualificate del Quirinale riportate dall’Adnkronos sottolineano l’auspicio del Capo dello Stato, appena rientrato a Roma dalla visita in Angola, è che si ristabilisca immediatamente un clima di fiducia con i Paesi amici e alleati, che richiede la considerazione dei reciproci interessi nazionali e il rispetto delle dinamiche istituzionali di ciascun Paese. Il Capo dello Stato ribadisce quindi con forza la necessità di preservare i consolidati rapporti di amicizia e collaborazione con la Francia. (r.a.)

