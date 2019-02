I “moderati”, clochards della politica italiana

Condividi

Ve li ricordate i “moderati”? Un carattere puramente psicologico assurto a categoria politica nel ventennio berlusconiano, brandita allo scopo di accusare implicitamente l’avversario (“le sinistre”) di essere il contrario. Ovvero estremisti. Dunque pericolosi. Ergo invotabili. Se però diamo a questa etichetta di marketing spiccio una valenza sociologica che in parte é reale, ad esempio qui in Veneto dove il corpaccione sociale s’identifica in un ceto medio culturalmente imprenditoriale e di radice cattolica (il lavoratore condivide la mentalità del datore di lavoro, un mix di individualismo e solidarietà locale), allora i moderati esistono ancora. Ma sono diventati dei senzatetto della politica: Forza Italia, che nell’era Galan ne rappresentava il partito-guida, non solo ha perso vitalità nei territori, ma con il filotto di uscite in Regione (se ne sono andati Massimiliano Barison, Elena Donazzan e da ultimo Massimo Giorgetti) è pure scomparsa dal consiglio di Palazzo Ferro Fini. L’infaticabile deputato Davide Bendinelli prova a rianimare il moribondo affidandone le sorti alla strana coppia Marino Zorzato e Maurizio Conte, due che si son sempre fatti la guerra elettorale e che per soprammercato non sono esattamente allineati alla maggioranza che sostiene il governatore Luca Zaia, di cui il movimento azzurro risulta fare ancora parte.

Fino a prova contraria. Perché la situazione paradossale é nota: nelle Regioni il centrodestra tiene ancora nelle varie giunte, alle imminenti regionali come in Abruzzo si corre assieme alla Lega, ma a Roma gli azzurri superstiti sono all’opposizione dura e pura del governo in cui la Lega coabita, fra alti e bassi, con il Movimento 5 Stelle. E difatti, sulla scia del moderatissimo Renato Brunetta («se Forza Italia vuole svolgere fino in fondo il proprio ruolo storico, non deve più tollerare questa doppiezza che serve al potere di Salvini e manda in rovina il Paese. Finora siamo stati troppo buoni. Salvini sta uccidendo il Paese per il proprio potere, per provare a diventare l’uomo solo al comando», Corriere della Sera, 4 febbraio) e ovviamente dell’acciaccato ma non domo Silvio Berlusconi («il sovranismo, che io preferisco chiamare “isolazionismo”, isola chi lo esercita, e porterebbe all’isolamento del Paese, non certo di Forza Italia. Noi siamo un grande partito liberale e popolare, con un forte radicamento in Italia e un ruolo importante in Europa nel Ppe. Abbiamo una linea chiara e condivisa, fortemente critica verso il sovranismo, il pauperismo, il giustizialismo», Corriere della Sera di ieri), l’inesausto Bendinelli non ha mancato di attaccare il carissimo alleato leghista, attribuendogli la corresponsabilità di reddito di cittadinanza, paralisi del Tav, mancata flat tax, abolizione della legge Fornero persa per strada: «il voltafaccia», ha rimarcato, «l’ha fatto Salvini».

E Zaia? Muto. Nell’ombra, a far di tutto per dare l’impressione che lui non c’entri, che non abbia parte neppure da vittima nella rissa permanente fra soci di maggioranza. Eppure, l’ha ricordato sempre Bendinelli, é possibile se non probabile che il 14 febbraio prossimo San Valentino non porterà in dono amoroso la tanto agognata firma dell’autonomia, grande cavallo di battaglia del presidente veneto. Povero Zaia: é letteralmente in mezzo a due fuochi, fra un Salvini sempre più sovranista lanciato verso le elezioni europee dovendo comunque difendere l’operato fin qui condiviso coi 5 Stelle, e l’elettorato di quei famosi moderati che, con buona pace di Bendinelli, si aggrappano a lui e solo a lui, almeno in queste lande di piccole e medie imprese, per far sentire la propria flebile voce. Di qui lo sperticato elogio di associazioni come Confindustria, specialmente una delle maggiori com’è quella vicentina, al governatore garante di autonomismo e sensibilità per tutte le allergie alle smoderatezze grilline. Il portabandiera dei moderati veneti é rimasto Zaia. Un compito davvero ingrato, per lo meno in questa fase.

Non solo per la continua tensione con il proprio stesso partito, dissimulata con l’assordante silenzio solo ogni tanto interrotto da timidi – ma significativi – controcanti alla linea di Salvini (che i beninformati, infatti, danno ostile ad una ricandidatura zaiana nel 2020). Ma anche per il profilarsi all’orizzonte di potenziali concorrenti al monopolio della depressa marea moderata. Non é un caso che di recente il sociologo Stefano Allievi, che ha aderito al manifesto di Carlo Calenda, dalle colonne del Corriere del Veneto abbia teorizzato la necessità di una nuova forza «cattolico-liberale» per dare una casa agli orfani di Forza Italia, ma soprattutto del Partito Democratico. Un Pd che in Veneto non è mai stato evanescente e impercettibile come oggi: un cittadino medio conosce, per dire, il nome del segretario regionale (Luigi Bisato)? Si rammenta di qualche iniziativa, gesto, atto, fatto prodotto dal Pd che abbia un minimo inciso nell’agenda politica della regione? E’ messo in condizione di avere una vaga idea dell’attuale linea del partito, che ancora sfoggiain televisione una ineffabile Alessandra Moretti? Toc toc, c’é nessuno? Qualcuno risponde?

«L’Europa nei prossimi anni dovrà trasformarsi, dovrà riprendere il progetto dei padri fondatori, dovrà diventare una vera unione di popoli, capace di una politica estera e di difesa comune, a tutela degli interessi di tutti gli europei e della nostra identità, della nostra civiltà, dei nostri valori, del nostro stile di vita, della nostra democrazia occidentale e della nostra libertà». Chi l’ha detto? Un liberale moderato, ovvio. Un europeista, chiaro. Potrebbe averlo detto Calenda, per esempio. O anche Renzi. Ma avrebbe potuto dirlo, che so, Zingaretti. L’ha detto Berlusconi. E sarebbero state parole che anche in bocca a Zaia non avrebbero sfigurato. Tutti moderati, tutti liberali. E’ l’amara rivincita postuma, oltre che della destra democristiana, del vecchio Pli. Da partitino da albumina, a forza smandrappata ma egemone dell’anti-sovranismo. Portate un fiore sulla tomba di Renato Altissimo.

