Jazzercise, a Vicenza l’unico Premier center d’Italia

«Musica Dance, tanti beat e molti bassi per incenerire circa 800 calorie in un’ora. Ti lasceremo senza fiato ma, ogni volta, ti daremo una motivazione per tornare». Questo è lo slogan di Jazzercise, il programma di fitness da 50 anni presente nel mercato. E a Lerino in questo mese si festeggia il sesto anniversario del Jazzercise Fitness Center Vicenza Est. In un’affascinante ristrutturazione industriale è nato il primo Jazzercise Premier center d’Italia. Un ambiente nuovo e perfettamente attrezzato dove poter praticare il più completo programma di fitness. È il massimo dell’esperienza Jazzercise perché in un piacevole ambiente perfettamente attrezzato dà la flessibilità di frequentare qualsiasi delle oltre 40 lezioni settimanali disponibili: mattina, pomeriggio, sera e anche nel weekend. «Jazzercise è il più bel programma di fitness che c’è», sostiene entusiasta Luca Zoppelletto, che con la collaborazione di altri 14 istruttrici e 5 class manager gestisce il più grande Jazzercise center d’Italia. «Ogni classe Jazzercise combina movimenti di Pilates, Hip Hop, Yoga, Kickboxing ed esercizi funzionali, isometrici e isotonici. I 10 formati di lezione offerti da Jazzercise fondono, sempre, lavoro cardiovascolare, tonificazione e allungamento muscolare.

«Jazzercise è un modo nuovo per tenersi in forma e il nostro Fitness Center di Vicenza Est è il massimo per vivere quest’esperienza. Molte delle nostre allieve – continua Zoppelletto – sono donne che prima non frequentavano palestre perché intimorite dall’ambiente, mentre qui trovano un’atmosfera diversa, più gioiosa e rilassante. Siamo orgogliosi di vedere tante mamme e figlie passare un’ora assieme divertendosi». Non è la solita palestra, è una vera ora di benessere da trascorrere in compagnia. Il Jazzercise Center è un ambiente nuovo per tenersi in forma perché risponde ai bisogni di tutte le donne che hanno sempre poco tempo e danno priorità a famiglia, lavoro e figli. Inoltre, è il primo centro a offrire lezioni in contemporanea con il corso Jr.Jazzercise dedicato alle giovanissime.

A Febbraio al Jazzercise Fitness Center Vicenza Est è iniziata la sfida del battito cardiaco: chi completa 20 giornate di allenamento vince una fantastica canotta, e per i nuovi iscritti c’è la possibilità di frequentare il mese senza vincoli d’iscrizione. Maggiori informazioni sul sito Jazzercise.com.