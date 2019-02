Padova, jogging da incubo: uomo indossa intimo femminile e molesta le donne

Condividi

È stato individuato il misterioso runner esibizionista che era solito fare jogging ad Albignasego (Padova) indossando perizoma e calze autoreggenti sotto ai leggins attillati, per poi mostrare il suo sedere alle donne che incontrava per strada. Come riporta Cristina Salvato sul Mattino di oggi a pagina 28, si tratta di un operaio di 52 anni che ha famiglia, ma che trova eccitante provocare le donne per strada indossando biancheria intima femminile. Dopo l’ennesimo caso però una donna ha chiamato i carabinieri e l’ha denunciato. (t.d.b.)

(ph: Catalin Petolea – Shutterstock)